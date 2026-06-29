L'Amic i Ràdio Arrels impulsen Escat Mèdia, "redacció transfronterera" per a mitjans de proximitat

GIRONA 29 juny (EUROPA PRESS) -
L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) i Ràdio Arrels han impulsat Escat Mèdia, una "redacció transfronterera" amb l'objectiu de consolidar una xarxa estable de mitjans de proximitat als Pirineus Orientals francesos i la província de Girona.
El projecte, presentat a la Casa de la Generalitat a Perpinyà (França) aquest dilluns, agrupa en la primera fase 18 mitjans de proximitat de tots dos costats de la frontera, informa l'Amic en un comunicat.
L'acte ha comptat amb el director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Albert Piñeira, que ha posat en valor el paper del programa interregional europeu per construir "un relat compartit de l'espai català transfronterer", i del vicepresident del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Nicolas Garcia, que assegurat que la iniciativa acosta Europa a la ciutadania.