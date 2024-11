L'Amic estrena la sèrie documental 'Del Poble al Món' sobre catalans a l'estranger

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) estrenarà el dimarts el primer capítol de 'Del Poble al Món', una sèrie documental disponible en YouTube, Instagram i TikTok, informa aquest dilluns en un comunicat.

En la sèrie, diversos creadors de contingut en català viatgen al "per conèixer noves generacions d'expatriats catalans que mantenen el seu vincle amb Catalunya", des de dissenyadors de so fins a viròlegs i violinistes que viuen en ciutats com Oxford (Regne Unit), Dubai (Emirats Àrabs) i Tòquio (Japó).

La sèrie, de 12 capítols, no només dona a conèixer les noves vides dels seus protagonistes a l'estranger, sinó que "contextualitza" els seus orígens amb periodistes de la premsa local de cada poble o barri.

Els creadors de contingut que participen en el projecte són Berti, Marina Pérez 'Marinadorqueguai', Norman López, Cèlia Espanya, Gerry Querry Berry, Carla Clavera, Julen, Maria Vallespí, Long Li Xue, Eli Aloy, Marc Lesan i Queralt Vidal.

'Del Poble al Món' compta amb el suport de la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, la col·laboració de la periodista i comunicadora Mariola Dinarès, l'assessoria del mitjà digital Exterior.cat dirigit per Quim Miró i el suport en la producció de El Monocle i Tresdeu Media.