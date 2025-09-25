L'Amic estrena la segona temporada de la sèrie documental 'Del poble al món'

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
La sèrie documental 'Del poble al món', iniciativa de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), ha estrenat la segona temporada amb la voluntat de donar veu a les noves generacions d'expatriats catalans que mantenen el vincle amb Catalunya, el seu poble i els mitjans de proximitat a través de 12 entrevistes filmades.
França, Anglaterra, Alemanya, Irlanda i Finlàndia seran algunes de les destinacions per descobrir la seva història i l'escenari on seran entrevistats per diferents creadors de continguts en català, informa aquest dijous l'Amic en un comunicat.
Per la seva banda, els periodistes de mitjans de comunicació de proximitat utilitzaran els llocs més destacats del seu poble per presentar i contextualitzar el protagonista de cada capítol.
Les converses de cada capítol neixen amb l'objectiu de visibilitzar noves realitats i com és mantenir el contacte amb el territori d'origen i el seu entorn, ensenyant que és possible ser lluny de casa i estar al cas de què passa al territori d'origen gràcies als mitjans de proximitat.
La sèrie documental és un projecte produït per l'Amic que ha comptat amb la col·laboració de la periodista Mariola Dinarès i la productora El Monocle, i el suport de la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat.