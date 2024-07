L'AMIC celebra la seva 27a Assemblea a Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) ha celebrat aquest divendres la seva 27a Assemblea general ordinària a Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

El president, Ramon Grau, ha obert l'acte destacant la importància de l'entitat com un referent als territoris de parla catalana, informa en un comunicat.

Segons la memòria presentada, els ingressos del 2023 van superar els 2.890.000 euros i es preveuen més de 3.200.000 per al 2024; hi ha gairebé 600 associats (216 mitjans en paper i 356 digitals), "xifres que no paren de créixer des del 2014), i 309 mitjans estan auditats per OJD, PGD o OJDinteractiva.

Els objectius de l'any vinent són ajudar a la innovació, a internacionalitzar-se (després d'haver impulsat ja el Premi Internacional Amic Mitjans de Proximitat i acords de campanyes com l'Euroregió), mantenir la presència al territori, generar més ingressos, crear una "aliança sectorial" i continuar reforçant la funció social de l'entitat.

El secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalitat, Marc Bataller, ha afirmat que Catalunya té "un ecosistema de premsa local extraordinari i un 'mass media' que engloba tot el territori" i que els mitjans de proximitat són imprescindibles en el panorama mediàtic en català.