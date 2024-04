L'American Folk Art Museum de Nova York exhibeix una mostra sobre el psiquiatre Francesc Tosquelles

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

L'American Folk Art Museum de Nova York exhibirà des de divendres i fins al diumenge 18 d'agost la mostra 'Francesc Tosquelles: Avant-Garde Psychiatry and the Birth of Art Brut', una adaptació de l'exposició que el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) va dedicar al psiquiatre català el 2022.

Segons explica el CCCB en un comunicat aquest dimecres, és "la primera vegada" que els Estats Units (EUA) exploren el llegat de Tosquelles, qui va proposar la transformació de les institucions psiquiàtriques i qui creia que el teatre, el cinema, l'art i l'escriptura eren eines terapèutiques.

L'exposició inclou obres d'artistes europeus vinculats amb les idees de Tosquelles i l''art brut' --art creat per persones al marge d'ambients culturals-- de Jean Dubuffet, i va acompanyada per una publicació en anglès de l'Institut Ramon Llull (IRL) sobre la figura de Tosquelles.