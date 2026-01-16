L'amenaça de bomba falsa en el wifi d'un passatger d'un avió obre una "complexa investigació"

David Zorrakino - Europa Press
Turkish Airlines estudia "emprendre accions legals" contra l'autor
BARCELONA, 16 gen. (EUROPA PRESS) -
La investigació sobre l'autoria de l'amenaça de bomba falsa que dijous passat va obligar un avió de Turkish Airlines a aterrar d'emergència a Barcelona serà "complexa", han informat fonts pròximes al cas a Europa Press.
La dificultat rau a determinar quin dels passatgers del vol Istanbul-Barcelona va posar com a nom d'usuari de la xarxa wifi un missatge en què alertava d'una bomba dins l'avió i que els ocupants anaven a morir.
Les fonts esmentades han explicat que una passatgera que intentava connectar-se a una de les xarxes wifi disponibles es va adonar que, en una, algú havia escrit aquest missatge, al qual va fer una captura de pantalla que va mostrar als membres de la tripulació.
La Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec d'aquesta investigació, ja ha instruït diligències i n'ha informat el jutge de guàrdia, però fonts coneixedores han precisat que la traçabilitat del missatge serà complexa i que no es poden intervenir els telèfons al centenar de passatgers del vol en qüestió.
ALTRES ALERTES SEMBLANTS
També assenyalen que s'han produït un altre tipus d'alarmes semblants, tot i que no és freqüent, i que en aquest cas en concret l'amenaça no anava dirigida a una persona en particular, ni tampoc a la companyia aèria.
Turkish Airlines va anunciar dijous que estudia "emprendre accions legals" contra l'autor de la falsa amenaça, com va informar el cap de comunicacions de la companyia, Yahya Üstün, en un missatge a X recollit per Europa Press.
En la mateixa piulada, informava que, després d'un exhaustiu control de les forces de seguretat que no van detectar "cap irregularitat", l'aerolínia treballa en la identificació del passatger.