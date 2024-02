L'AMB introdueix cabres i rucs en boscos metropolitans per combatre el canvi climàtic

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha introduït 40 cabres i 15 rucs a les muntanyes del Baix, en diversos municipis de la comarca del Baix Llobregat, per adaptar els boscos metropolitans al canvi climàtic, com la sequera i els incendis forestals, dins del projecte europeu Life AgroForAdapt, informa en un comunicat aquest dijous.

Els animals han començat a pastar aquesta setmana a la finca de Can Colomer, en una prova pilot que proposa la silvopastura com a estratègia per fer més resilients els boscos del territori metropolità.

El projecte abasta 58 hectàrees a la finca, entre les localitats de Sant Climent de Llobregat i Gavà, dins de les muntanyes del Baix, "una zona molt afectada per la sequera que requereix gestió forestal adaptativa i corresponsabilitat entre administracions, propietaris i entitats".

La iniciativa pretén demostrar que el pasturatge i la gestió forestal tenen efectes positius al territori, en termes ambientals, econòmics i socioculturals: la millora de l'estructura del bosc, la seva adaptació als efectes negatius del canvi climàtic i la reducció de risc d'incendis forestals.

El pressupost del projecte, que està previst que acabi a finals de setembre del 2026, és de 322.524 euros, dels quals la Unió Europea aporta un 38% (122.559 euros).

Les intervencions que s'han fet al territori són: actuacions forestals com reduir densitat de la massa arbòria, construir instal·lacions per al bestiar, introduir aquest ramat --que és propietat de la cooperativa social Gedi amb seu a Sant Climent de Llobregat--, i ara el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya continuarà el projecte per avaluar la resposta del territori.