L'alta velocitat s'interromp de Sants a Mollet (Barcelona) per una vagoneta avariada

BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -

La circulació de trens d'alta velocitat s'ha interromput aquest dissabte des d'abans de les 13.00 entre l'estació Barcelona-Sants i la bifurcació de Mollet del Vallès (Barcelona).

Una avaria en una vagoneta de reparació afecta dos trens aturats, informa Protecció Civil de la Generalitat a través d'X.

Adif també ha informat, a través d'X, que s'ha suspès la circulació entre Sants i bifurcació Mollet (Ample Estàndard, trajecte Barcelona Sants-Girona) "per trobar-se interceptada la via II (via I amb treballs programats)", i ha afegit que hi ha un tren LD AV 9730 detingut a Riells, mentre que la resta de trens d'LD AV estan aturats a estacions.