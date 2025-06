L'Alma Festival de Barcelona obre aquest dijous amb Wilco una edició amb The Corrs i Madness

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -

L'Alma Festival de Barcelona comença aquest dijous amb el concert de la banda nord-americana de rock Wilco una edició que s'estendrà fins al 21 de juliol al Poble Espanyol i que comptarà amb artistes com The Corrs, Madness, Guitarricadelafuente, The Cult, Alan Parsons Live Project i Residente.

Després del concert de Wilco, la programació continuarà amb The Cult (27 de juny), Alan Parsons Live Project (28 de juny), The Corrs (29 de juny), Los Tigres del Norte (1 de juliol) i un doble concert de Guitarricadelafuente (2 i 3 de juliol) per als quals les entrades estan exhaurides.

Els britànics Madness actuaran el 4 de juliol, als quals seguiran Natalia Lacunza i Zahara (5 de juliol), Zoe Gotusso i El Cuelgue (6 de juliol), Parov Stelar (7 de juliol) i Fangoria (8 de juliol).

El festival continuarà amb Charlie Cunningham i José González (11 de juliol), Raule (12 de juliol), Grupo Niche (13 de juliol), Residente (14 de juliol) i G-5, amb Kiko Veneno entre els seus integrants (16 de juliol).

L'Alma Festival Barcelona conclourà amb els concerts de Nafta (17 de juliol), Rag'n'Bone Man (18 de juliol) i l'actuació de clausura a càrrec de Rita Payés i Julieta Venegas (21 de juliol).