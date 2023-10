L'Alma Festival anuncia Take That, Vetusta Morla, James Blunt i Valeria Castro per al 2024

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Alma Festival Barcelona, que celebrarà la segona edició entre juny i juliol del 2024 al Poble Espanyol, ha anunciat Take That, Vetusta Morla, James Blunt i Valeria Castro com a primeres confirmacions.

Valeria Castro actuarà el 4 de juliol, Vetusta Morla ho farà el 6 de juliol, Take That el 13 de juliol i James Blunt el 17 de juliol, ha informat aquest dilluns la promotora Concert Studio en un comunicat.

El director del festival i de Concert Studio, Martín Pérez, ha assegurat que aquests són els primers noms "d'un cartell que promet ser emocionant, divers i eclèctic" i que s'anirà revelant durant els pròxims mesos.