L'alcaldessa de Rubí (Barcelona) lamenta la mort per "violència masclista" d'aquest dimarts

RUBÍ (BARCELONA), 20 ago. (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, ha lamentat l'assassinat per "violència masclista" d'aquest dimarts en la localitat, emmarcada en el presumpte assassinat per part d'un home a la seva parella i la seva exparella a Rubí i Castellbisbal, i que posteriorment s'ha suïcidat.

"Consternada després d'assassinat de dona per violència masclista a Rubí. Actes terribles i intolerables per reflexionar com a societat", ha expressat en un comunicat en 'X' recollit per Europa Press, on ha indicat que l'Ajuntament ha activat el protocol de feminicidi amb 3 dies de dol i 5 minuts de silenci per condemna.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, les dues dones han mort per arma de foc en dues localitats diferents, Rubí i Castellbisbal, mentre que el presumpte autor ha mort en Castellbisbal, i afegeix que totes dues no apareixen al sistema com a víctima prèvia de violència sobre la dona.