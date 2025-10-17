L'alcalde de Vic recorrerà "fins l'última instància" davant la sentència del català

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Vic (Barcelona), Albert Castells, ha assegurat aquest divendres que l'Ajuntament arribarà "fins l'última instància" perquè no s'acabi aplicant la sentència sobre el B2 de català que conclou que es va exigir un nivell de català massa alt per accedir a una plaça d'operari de cementiri.
"Hem rebut la sentència tot just aquesta setmana. Per tant, d'entrada, mantindrem prudència. L'analitzarem i la interpretarem per veure què ens demanen exactament, i així poder-hi recórrer en contra. La nostra voluntat política és arribar fins l'última instància perquè aquesta sentència no s'apliqui", ha dit en una entrevista a 'Vilaweb' recollida per Europa Press.
Castells ha dit que estan "fermament convençuts" que la petició del B2 vol garantir el dret dels ciutadans a que la seva administració els pugui atendre en català.
Ha agraït la trucada del conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, "interessant-se per aquest cas i manifestant la voluntat de treballar", i ha demanat al Govern treballar perquè les administracions puguin establir els nivells de català que considerin necessaris per a cada nivell de la funció pública.
Preguntat per què la sentència afirma que el català és una barrera, ha respost que la barrera "real" la tenen els catalanoparlants que no poden exercir els seus drets fonamentals en moltes administracions públiques, i ha afegit textualment que és de sentit comú exigir un mínim de B2 perquè aquestes barreres desapareguin.