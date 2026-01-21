L'alcalde de Sant Sadurní (Barcelona) diu que es van fer "millores" en el tram del descarrilament

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Sant Sadurní (Barcelona), Pere Vernet, ha assegurat que el tram on s'ha produït el descarrilament d'un tren de la R4 de Rodalies aquest dimarts per la nit, entre entre Sant Sadurní i Gelida (Barcelona), havia tingut "millores" recentment.
En declaracions a 3Cat recollides per Europa Press, ha puntualitzat que en aquesta zona es van fer millores amb la col·locació d'un tercer raïl perquè poguessin passar els trens de mercaderies i una altra en el túnel de Martorell.
"No obstant això, la pluja ha fet que hagi passat aquesta desgràcia. Feia molt temps que no plovia d'aquesta forma", ha lamentat.