L'alcalde de Salt desvincula el vandalisme del desallotjament de l'imam

La Conselleria d'Interior anuncia que s'incrementarà el patrullatge per donar "sensació de seguretat"

GIRONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Salt (Girona), Jordi Viñas, ha desvinculat els actes vandàlics registrats aquest dilluns i dimarts a la localitat amb el desallotjament de l'imam, actuació que ha negat que sigui el resultat d'un procés de radicalització.

En unes declaracions als mitjans, ha explicat que aquests fets "no poden passar a Salt ni enlloc", i ha agraït la col·laboració dels cossos de seguretat i els serveis d'emergència.

Viñas ha fet balanç dels aldarulls, durant els quals s'ha destrossat mobiliari urbà, com vidres de cotxes policials; 3 parquímetres; càmeres de videovigilància, i una dotzena de contenidors, pels quals es va detenir 6 persones dimarts a la nit.

"Quan hi ha una concentració, de vegades es fa amb bona fe, però, de vegades, hi ha gent que va i provoca desordres públics", ha dit.

"JA NO ERA IMAM"

Preguntat per si el desallotjament té relació amb cap tipus de radicalització, Viñas ha sostingut que li consta que "ja no era un imam que exercís".

"El tema de la radicalització als centres de culte s'està treballant i es treballa des de Mossos. Si hi hagués alguna identificació o perill en aquest sentit, estaria plenament identificat", ha al·legat l'alcalde.

A més a més, ha demanat separar els fets, ja que "hi ha hagut un moviment arran d'una situació que ha generat certa tensió i hi ha hagut gent que s'ha volgut aprofitar d'aquesta situació per generar conflicte".

VA DEIXAR DE PAGAR LA HIPOTECA

Sobre el desallotjament, ha puntualitzat que l'home va deixar de pagar la hipoteca fa uns 2 o 3 anys: "És una família de Salt i, com qualsevol família, els hem escoltat i els hem atès des de Serveis Socials i Serveis d'Habitatge".

El motiu del desallotjament ha estat per un deute hipotecari, i ha explicat que la comunicació va arribar "molt tard a l'Ajuntament", per la qual cosa només van poder explicar a la família que al consistori té un reglament d'habitatge al qual la família es pot apuntar.

INTERIOR

Per part de la Conselleria d'Interior de la Generalitat, el director dels serveis territorials a Girona, Eduard Adrobau, ha fet una crida a la calma, ja que ha estat un "fet completament puntual".

A més a més, ha anunciat que s'incrementarà el patrullatge per donar "sensació de seguretat", i ha manifestat la bona coordinació entre l'Ajuntament i la Conselleria.

"És un municipi amb certa complexitat, però no més que la resta", ha afirmat Adrobau, i ha explicat que no hi havia cap comunicat de concentració aquest dimarts i que quan es van produir els aldarulls van reforçar els efectius de Mossos, que van intentar intervenir amb ells.

"De moment és un fet completament puntual que es va produir. No estan vinculats amb cap desnonament. Són uns actes vandàlics sense gaire relació amb res", ha resolt.