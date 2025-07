L'alcalde de Paüls creu que un canvi de vent perjudicarà el municipi pel fum

L'incendi ja ha cremat 2.899 hectàrees i encara no està controlat

TORTOSA, (TARRAGONA), 8 (EUROPA PRESS)

L'alcalde de Paüls (Tarragona), Enric Adell, ha expressat preocupació per un possible canvi de vent --de mestral a marinada-- que podria fer empitjorar l'incendi que des de dilluns al migdia ha cremat 2.899 hectàrees, ja que si els Bombers de la Generalitat no l'aconsegueixen controlar abans, el fum afectarà el municipi.

Així ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual ha afegit que en cas de canvi de direcció del vent, el flanc dret serà el que comenci a estar més afectat, un problema segons ell ja que és on hi ha més massa forestal que pot cremar.

"Ens tocarà estar expectants en cas que en algun moment ens toqui confinar completament perquè el fum pot tapar el municipi", ha explicat Adell, que espera que els Bombers puguin controlar l'incendi abans que això passi.

XERTA I ROQUETES

Per la seva banda, l'alcalde de Xerta, Roger Aviñó, ha detallat en una entrevista del mateix mitjà que el poble s'ha "salvat de miracle", ja que s'ha cremat un 80% de tot el terme municipal.

Quant al possible canvi de vent, l'alcalde de Roquetes, Ivan Garcia, ha coincidit amb Adell en afirmar que, "els que coneixen el terreny", saben que si bufa la marinada es podria complicar en cas que no estigui controlat.

TIVENYS

D'altra banda, l'alcalde de Tivenys, Eladi Galbe, ha insistit en la importància del confinament i d'evitar desplaçaments, i ha anunciat que cap a les 14 hores hi ha prevista una reunió al Centre de Comandament Avançat de Tortosa (Tarragona) amb els alcaldes dels municipis de la zona i els comandaments dels cossos d'emergències.

EL PINELL DE BRAI I PRAT DE COMTE

En una entrevista a Rac 1, l'alcaldessa del Pinell de Brai, Laura Vallespí, ha lamentat que s'hagi començat a treballar "tard" en la gestió forestal de la zona, ja que segons ella hi ha sotaboscos densos i bruts, a més de barrancs i parts amb massa vegetació que no s'han netejat durant anys.

En aquest sentit, l'alcalde de Prat de Comte, Miquel Trilla, ha lamentat que la gent vagi "abandonant" els boscos i la seva gestió, i ha afegit que un canvi de direcció del vent pot afectar el seu municipi ja que tindrien el fum al damunt, en les seves paraules.