L'Ajuntament de Tarragona s'adhereix al Pacte Nacional per la Llengua

TARRAGONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han signat l'adhesió del municipi al Pacte Nacional per la Llengua, ha informat el departament en un comunicat aquest divendres.
La signatura es produeix després que el Ple de l'Ajuntament de Tarragona hagi aprovat la moció d'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua, impulsat per la Conselleria.
Vila ha declarat que l'adhesió de Tarragona és "un honor" i que és un municipi actiu en favor del català amb implicació històrica en la política lingüística de Catalunya, i que reflecteix la bona entesa entre el Govern i l'Ajuntament.
Per la seva banda, Viñuales ha destacat la varietat de cultures, procedències i llengües a Tarragona i creu que "aquesta riquesa és una oportunitat per continuar fent del català una llengua compartida per tothom, una llengua de trobada i de respecte".
Aquesta adhesió s'emmarca en la iniciativa del Govern per implicar el món local en el desplegament del Pacte Nacional per la Llengua: recentment el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i Vila van enviar una carta als consistoris catalans convidant-los a afegir-s'hi i facilitant un model de moció per als plens municipals.