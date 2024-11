L'Ajuntament de Tarragona envia quatre voluntaris de Protecció Civil a Montcada (València)

TARRAGONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Tarragona ha enviat aquest divendres de matinada un dispositiu de quatre voluntaris de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Tarragona (AVPCT) amb dos 4x4 amb remolc i una cisterna d'aigua a la localitat de Montcada (València), situada a l'Horta Nord, una de les zones afectades per la dana.

Aquest dispositiu s'ha enviat com a resposta a la petició que l'alcaldia de Montcada va fer a l'Ajuntament de Tarragona per sol·licitar col·laboració per reforçar els treballs d'assistència en evacuacions i coordinació amb els serveis d'emergència, informa el consistori tarragoní en un comunicat.

L'operatiu està coordinat amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana i la Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya.

REFORÇAR LA INTERVENCIÓ

El reforç té l'objectiu d'assegurar una intervenció eficaç i alineada amb les directrius que estableixen les autoritats competents.

Així mateix, l'Ajuntament de Tarragona col·laborarà econòmicament amb el Ministeri de Política Territorial que, a través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), habilitarà el dilluns vinent un compte bancari per canalitzar les aportacions econòmiques i dirigir-les als municipis afectats pel temporal.