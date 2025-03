L'Ajuntament de Tarragona activa l'alerta per risc d'inundació

TARRAGONA 8 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Tarragona ha activat aquest dissabte la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per risc d'inundació, després d'activar-se la fase d'alerta del pla Inuncat de Catalunya.

Les pluges poden superar els 20 mm en 30 minuts i poden anar acompanyades de tempesta i ratxes fortes de vent, informa en un comunicat.

L'Ajuntament ha demanat no baixar a soterranis ni garatges, sinó pujar a pisos superiors, a més de no deixar fora objectes que l'aigua pugui arrossegar; conduir per rutes principals i autopistes, moderant la velocitat i amb distàncies de seguretat; no travessar rieres, torrents, passos subterranis ni zones inundables; a l'exterior, anar a punts elevats, i evitar ser arrossegat per un cop de mar.