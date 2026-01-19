L'Ajuntament de Tarragona activa en fase d'alerta el pla d'actuació per fortes onades

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat aquest dilluns la fase d'alerta del Pla d'Actuació Municipal per mala mar i fort onatge previst des de la nit d'aquest dilluns fins al migdia de dimecres, amb ones que podrien superar els 2,5 metres d'altura.
Com a conseqüència de l'activació, ha recomanat a la ciutadania que augmenti la prudència i eviti banyar-se, fer activitats al mar o fins i tot quedar-se a les platges, a més d'allunyar-se dels espigons i zones amb fort onatge, informa l'ajuntament en un comunicat.
L'activació segueix el comunicat efectuat pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) d'acord amb les prediccions meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i "les possibles afectacions que poden derivar-se al municipi".