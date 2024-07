L'Ajuntament de Sabadell (Barcelona) convoca un minut de silenci per l'assassinat d'una dona

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Sabadell (Barcelona) ha convocat aquest diumenge un minut de silenci per a aquest dilluns a les 12 hores a la plaça Sant Roc per l'assassinat d'una dona aquest dissabte a la matinada, la mort de la qual encara investiguen els Mossos d'Esquadra, que també continuen buscant l'autor del crim.

El consistori ha activat el protocol de feminicidis i ha acordat dur a terme un minut de silenci com a mostra de repulsa per l'assassinat de la veïna del barri sabadellenc de Can Oriac i per condemnar els altres dos assassinats masclistes aquesta setmana a Salou (Tarragona) i Bunyol (València), segons informa en un comunicat.

També s'ha convocat una concentració de rebuig i suport per aquest dilluns a les 18 hores, on es llegirà la declaració de la Taula de Gènere, i s'ha acordat decretar dol oficial durant el dia, per la qual cosa les banderes de l'Ajuntament onejaran a mitja asta.