L'Ajuntament de Roda de Berà (Tarragona) precisa que les dones ferides per les pluges no han mort

TARRAGONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Roda de Berà (Tarragona) ha precisat que les dones ferides després d'esfondrar-se un mur per les pluges del passat dissabte no han mort, sinó que es troben encara en estat crític.
El consistori, que havia informat la mort de mare i filla en un comunicat d'aquest dimarts, ha apuntat que continuen amb vida, mantenen constants vitals i no han estat desconnectades, segons ha confirmat la Conselleria de Salut.
L'Ajuntament lamenta "profundament" la confusió i demana disculpes per l'angoixa i el dolor que hagi pogut generar la informació errònia.