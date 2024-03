L'Ajuntament d'Esplugues desallotja 38 famílies d'un edifici en "estat de ruïna"

S'ofereix allotjament puntual als veïns sense alternativa habitacional immediata

BARCELONA, 25 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha desallotjat aquest dilluns un edifici amb 38 famílies en "estat de ruïna", i n'ha decretat el cessament immediat de l'habitabilitat.

En un comunicat, han explicat que han pres la decisió de desallotjar-lo arran de les conclusions d'un informe tècnic extern que apunta a "danys estructurals".

Des del consistori s'ha iniciat el protocol de desallotjament que inclou la creació d'una oficina municipal de suport i atenció a les famílies afectades, a més de l'activació del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb).

"S'està treballant de manera urgent per trobar solucions integrals per a totes les famílies afectades. La prioritat de l'Ajuntament és la seguretat de les persones i trobar solucions adaptades a cada cas de la manera més ràpida possible", afegeix el comunicat.

També han explicat que a les famílies sense alternativa habitacional immediata se'ls ha ofert un allotjament puntual durant les primeres 48 hores.

Per la seva banda, Protecció Civil de la Generalitat ha posat en prealerta el Pla territorial del cos d'emergències (Procicat) per desallotjar l'edifici de set plantes.