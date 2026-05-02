L'Ajuntament d'Esplugues (Barcelona) condemna la mort violenta d'una dona en el municipi

AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES
BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha condemnat i lamentat "profundament" la mort violenta d'una dona a la ciutat a mans de un home el matí d'aquest dissabte.
En un comunicat, el consistori ha traslladat el condol a la família i persones properes i ha reiterat la seva condemna a qualsevol forma de violència, alhora que ha expressat la seva preocupació per uns fets "greus que afecten la convivència i la seguretat de la ciutadania".
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home com a presumpte autor de la mort, mentre que l'Ajuntament ha assegurat que manté la coordinació amb el cos policial i ha ofert la seva col·laboració institucional per "contribuir a l'esclariment dels fets".