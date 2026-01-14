L'Ajuntament de Barcelona preveu "materialitzar" l'expropiació de l'Antic Teatre aquest any

Abordarà el model de gestió del teatre un cop expropiat
BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que els tràmits per a l'expropiació de l'Antic Teatre de Barcelona per incorporar-lo com a nou equipament cultural de titularitat municipal segueixen el seu curs i la previsió és que el procés "es pugui materialitzar" aquest 2026.
Ho han assegurat fonts municipals a Europa Press després que el teatre hagi reclamat aquest dimecres al consistori la formalització urgent d'un conveni d'activitat que garanteixi la continuïtat del projecte, "amb llibertat artística i política, i que concreti les promeses anunciades en els últims anys".
Les mateixes fonts han assegurat que les converses entre l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) i l'equip de l'Antic Teatre han estat "constants i fluïdes" des de l'inici del procés.
Sobre la futura gestió de l'Ajuntament, han explicat que el procés "s'està abordant de manera ordenada i per fases", i que el primer pas és culminar l'expropiació de l'espai i que un cop s'hagi formalitzat, comenci el treball per definir el model de gestió.
L'Antic Teatre ha confiat que l'equipament del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera passarà a ser un espai amb continuïtat de la direcció i la gestió actuals.
TRAJECTÒRIA
L'Icub ha mostrat la voluntat de garantir la continuïtat del projecte cultural i el seu esperit, atenent el seu valor artístic, simbòlic i de proximitat, i ha assegurat que l'adquisició de l'espai dona resposta a "una trajectòria consolidada d'activitat cultural i permet preservar un projecte que s'ha convertit en referent" de les pràctiques escèniques independents.
Ha afirmat que el procés s'està desenvolupant amb ple respecte als procediments administratius i la legalitat vigent i que l'Ajuntament actua d'acord amb els ritmes i terminis que permet el marc jurídic amb l'objectiu de "garantir tant la seguretat jurídica de l'operació com la consolidació futura de l'equipament com a espai cultural públic i estable".