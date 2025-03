L'Ajuntament de Barcelona desactiva l'alerta per mala mar després d'una setmana

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat aquest dilluns al matí el pla bàsic d'emergència municipal en fase d'alerta que va posar en marxa diumenge de la setmana passada per mala mar.

En concret, els serveis municipals havien alertat tant de l'onatge com de la terbolesa de l'aigua i l'acumulació de troncs, branques i sorra a les zones de passeig, que han anat retirant fins a recuperar la normalitat, informa el consistori en un comunicat.

Aquest pla s'activa en fase d'alerta quan s'emet un avís per mala mar, en concret quan hi ha una probabilitat de més del 30% d'ones de més de 2,5 metres i quan els seus efectes poden suposar un perill per a les persones o el mobiliari.