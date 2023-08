L'Ajuntament de Barcelona convoca divendres Parcs i Jardins per la palmera caiguda al Raval

Una noia de 20 anys ha mort per l'impacte de la copa de l'arbre

BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha convocat divendres a les 9 hores Parcs i Jardins per abordar per què s'ha partit la palmera del barri del Raval que aquest dijous s'ha partit i ha caigut sobre una noia, que ha mort per l'impacte.

"Ens reunirem amb totes les persones implicades que hem de treballar conjuntament per esclarir els fets", ha dit en declaracions als periodistes la tinent d'alcalde i alcaldessa accidental, Maria Eugènia Gay, que s'ha desplaçat el lloc dels fets i ha expressat el seu condol a familiars i amics de la jove.

El consistori també ha encarregat un estudi per esclarir per què ha caigut la palmera i per la seva banda, els Mossos d'Esquadra també han obert una investigació per la mort de la jove.

El cap de l'operatiu de Bombers de Barcelona, Joan Carles Cejalvo, ha detallat que al voltant de les 16 hores han rebut l'avís que havia caigut la persona i hi havia una persona "afectada".

Ha explicat que han trigat cinc minuts a arribar i una vegada allà la seva sanitària ha comprovat que la noia havia mort, per la qual cosa han parat el seu treball perquè poguessin treballar els Mossos i la comitiva judicial.

Una vegada els Mossos han pres les mostres necessàries i la comitiva judicial ha fet l'aixecament del cadàver, els bombers han continuat el seu treball per retirar la palmera i poder restablir el pas pel carrer.

Preguntat pels primers indicis de per què ha caigut la palmera, Cejalvo ha contestat que encara no tenen cap hipòtesi i ha afirmat que desconeixen quan va ser l'última vegada que es va revisar o va fer manteniment a l'arbre.

CAMIONETA DE NETEJA

La copa de la palmera caiguda també ha impactat sobre una camioneta del servei municipal de neteja, i els bombers també l'han retirat.

Un testimoni dels fets, treballador d'un bar des d'on ha presenciat la caiguda de l'arbre, ha explicat a Europa Press que l'empleada de BCNeta que anava en la camioneta ha resultat il·lesa gràcies al fet que en aquest moment havia baixat del vehicle per canviar la bossa d'una paperera.