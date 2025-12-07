L'Ajuntament de Barcelona considera un èxit la participació de la ciutat a la FIL de Mèxic

Raquel Gil passa el testimoni a Itàlia després de la invitació d'honor a Barcelona en la Fira
BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha considerat un èxit la participació de la ciutat en la 39 Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic), on ha estat la convidada d'honor 9 dies fins aquest diumenge, informa l'Institut de Cultura (Icub) en un comunicat.
La comissària de la programació de Barcelona, Anna Guitart, ha dit que tenen "l'esperança d'haver sembrat una llavor molt fèrtil que estimuli encara més el diàleg cultural" amb Mèxic, que ha definit com una terra d'acollida i una amfitriona agraïda i entusiasta.
L'Icub també ha destacat que Barcelona tanca la seva estada a la FIL com "l'operació més gran de promoció internacional de la cultura i la literatura catalanes que ha fet mai", impulsada des de l'Ajuntament amb suport del Departament de Cultura de la Generalitat, IRL i ACE, i amb finançament de la taxa turística.
'CANVI D'ESTAFETA' I DIADA DE SANT JORDI
La invitació a Barcelona ha acabat aquest diumenge amb la cerimònia del 'Cambio de Estafeta', traspassant el testimoni de Barcelona a Itàlia de mans de la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Promoció Econòmica, Treball, Feminismes i Memòria Democràtica, Raquel Gil.
També s'ha reproduït el dia del llibre de Sant Jordi, amb signatura de llibres i l'obsequi de 3.000 roses.
Quant als dies anteriors de la FIL, l'Ajuntament destaca que l'auditori del pavelló de Barcelona (obra de Santiago de León i Fabric Estudi) s'ha omplert "en la majoria de les sessions programades".
Les nits de música catalana, durant el Fòrum FIL, ha tingut "una gran acollida de públic", i que també han tingut èxit les sessions de FIL Ciència, que han dut a la fira alguns dels referents de la recerca i la divulgació científiques de Barcelona.
5.300 LLIBRES VENUTS EN EL PAVELLÓ
A la llibreria del pavelló barceloní, on han estat representats tots els autors del programa, s'han venut prop de 5.300 exemplars.
Els llibres editats en català que no s'han venut es donaran a la Biblioteca Pública de l'Estat Juan José Arreola, i tots els materials utilitzats en el pavelló es reciclaran i reutilitzaran en espais del campus de la Universitat de Guadalajara.