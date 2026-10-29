L'Ajuntament de Barcelona condemna el feminicidi d'una dona de 38 anys

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha condemnat el feminicidi d'una dona de 38 anys al districte de Nou Barris a mans de la seva parella, que s'ha entregat a la policia local de Madrid aquest dimecres.
En un comunicat aquest dijous, el consistori informa que després de ser informats del cas, l'equip del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) es va desplaçar al domicili per acompanyar i oferir atenció psicològica a l'entorn de la víctima.
El consistori ha convocat un minut de silenci a les 13 hores a la plaça Sant Jaume i a les portes dels edificis municipals, i ha activat el protocol de dol establert amb la resta d'institucions per conscienciar la ciutadania.