Actualitzat 29/10/2026 12:03

L'Ajuntament de Barcelona condemna el feminicidi d'una dona de 38 anys

Archivo - Façana de l'Ajuntament de Barcelona
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha condemnat el feminicidi d'una dona de 38 anys al districte de Nou Barris a mans de la seva parella, que s'ha entregat a la policia local de Madrid aquest dimecres.

En un comunicat aquest dijous, el consistori informa que després de ser informats del cas, l'equip del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) es va desplaçar al domicili per acompanyar i oferir atenció psicològica a l'entorn de la víctima.

El consistori ha convocat un minut de silenci a les 13 hores a la plaça Sant Jaume i a les portes dels edificis municipals, i ha activat el protocol de dol establert amb la resta d'institucions per conscienciar la ciutadania.

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