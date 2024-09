L'Ajuntament de Barcelona assisteix les víctimes de lladres reincidents

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona presta assistència jurídica a les víctimes de robatoris comesos per lladres reincidents a la ciutat, segons han explicat fonts municipals a Europa Press aquest dilluns.

Segons ha avançat 'La Vanguardia', el consistori va impulsar un pla pilot el 19 d'agost per mirar d'actuar contra els carteristes, i així sumar esforços amb la pressió que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra exerceixen al carrer.

Amb aquesta assistència jurídica, l'Ajuntament s'unirà als processos judicials com a acusació particular i podran demanar l'ingrés a presó per als lladres i ordres d'allunyament dels llocs on hagin comès els delictes.

Aquesta iniciativa vol avaluar si la intervenció municipal ajuda a endurir les conseqüències dels seus actes i a agilitzar els processos judicials.

El protocol s'aplicarà en detinguts reincidents que hagin comès furts menys greus; robatoris amb violència i intimidació i robatoris amb força en interior de vehicle, i la condició perquè el consistori assisteixi les víctimes és que han de ser residents a Catalunya.