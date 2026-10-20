Laia Traveset, nova directora general d'Acreditació i Provisió de Serveis de Drets Socials

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha nomenat Laia Traveset com a nova directora general d'Acreditació i Provisió de Serveis de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió.
Traveset, graduada en Administració i Direcció d'Empreses i màster en gestió pública avançada, compta amb 15 anys d'experiència en gestió pública, informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Ha treballat a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center i la Generalitat de Catalunya i, fins ara, era responsable d'implantació territorial de projectes de foment de la inversió en Drets Socials.