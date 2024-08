Laia Aguilar aborda la pèrdua i la culpa en la novel·la 'Tots aquells mars'

Amb teló de fons de les llegendes menorquines



BARCELONA, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora i guionista catalana Laia Aguilar aborda la pèrdua, la culpa i el poder reparador de les històries en la novel·la 'Tots aquells mars' (Columna), que es publica aquest dimecres, amb tres dones de generacions diferents marcades per la desaparició d'una nena.

En roda de premsa, l'escriptora ha explicat que la novel·la aborda les "relacions complicades, de silencis, de coses no dites" amb el teló de fons de la illa de Formentera i les seves 'rondalles' i llegendes, que la converteixen en un personatge més.

La novel·la, que es publica també en castellà a Destino, tracta el retorn a Formentera de Greta, marcada per la desaparició de la seva germana petita Julieta 20 anys abans de la qual "busca respostes", i la seva relació amb la seva mare, la seva àvia, marcada per les llegendes màgiques, i un amic de la infància.

Aguilar (Barcelona, 1976) ha explicat que fa uns anys va llegir un llibre de 'rondalles' i llegendes menorquines i va voler fer una novel·la, per la qual cosa va imaginar a aquestes dues germanes, de 7 i 11 anys, que comparteixen aquest "món màgic" i tenen una relació conflictiva.

"PODER REPARADOR" DE LES HISTÒRIES

L'autora ha remarcat que ha volgut abordar, a més de la pèrdua i la culpa, el poder reparador de les històries: "No només les que ens expliquen de petits, sinó els relats que ens fem de la nostra vida", ha dit.

"Em produeix molta curiositat el món de les coses màgiques, encara que sigui una persona molt realista", ha sostingut Aguilar, per qui el personatge de l'àvia és el que personifica més aquest contacte amb el món màgic.

Ha assegurat que ha trigat a escriure la novel·la uns dos anys, encara que la idea de Formentera ja la tenia d'abans fins i tot de 'Els altres mars': "Quan em poso a escriure fa temps que s'ha encès l'espurna", ha subratllat.

Aguilar, que ha dit haver començat a escriure una nova obra però que encara no sap si serà per a lectors juvenils o adults, ha remarcat que no entén de "etiquetes" a l'hora d'encarar el públic potencial d'una novel·la.

Autora d'obres com 'Pluja d'estels', Premi Josep Pla en 2020, s'ha iniciat el rodatge de la versió cinematogràfica de la seva novel·la 'Wolfgang', sota la direcció de Javier Ruiz Caldera i amb Miki Esparbé i Jordi Català com a protagonistes.