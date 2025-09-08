L'Àgora Cívica a Barcelona programa més de 100 activitats i debatrà sobre drets culturals

Alexandra Xanthaki, Patrice Meyer-Bisch i Justin O'Connor hi participaran
L'Àgora Cívica, que se celebrarà del 26 de setembre a l'1 d'octubre a Barcelona, per la Conferència de la Unesco Mondiacult 2025, ha programat més de 100 activitats obertes i debatrà sobre drets culturals, la IA, la creativitat i la diversitat lingüística.
Es tracta d'un gran fòrum obert a la ciutadania i als agents culturals d'arreu del món i amb el qual Barcelona "es convertirà en l'epicentre internacional del debat cultural", informa l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat aquest dilluns.
Impulsada conjuntament per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i el Ministeri de Cultural, l'Àgora Cívica "situa la cultura com un dret fonamental i com un motor de transformació social".
Entre les activitats, hi haurà taules rodones, debats, tallers, ponències i accions participatives i comptarà amb personalitats destacades de l'àmbit cultural internacional, com la relatora de l'ONU sobre drets culturals, Alexandra Xanthaki; o el filòsof Patrice Meyer-Bisch (Declaració de Friburg).
També hi haurà l'autor del llibre 'Culture is not an industry', Justin O'Connor; Daisy Fancourt; Jorge Melguizo; Maria Arnal o Alison Tickell; entre d'altres.
6 "REPTES" CULTURALS
Un dels eixos temàtics de la cita són els drets culturals per situar la cultura com un dret fonamental i, per això, el Ministeri de Cultura presentarà el seu Pla de Drets Culturals; la Generalitat la seva futura llei; i també es presentarà la Declaració de Barcelona, document promogut per la Diputació de Barcelona.
Altres eixos temàtics són la diversitat cultural i lingüística; les tecnologies i la IA; la cultura i la pau; les ciutats i l'objectiu específic de la cultura dins l'Agenda Global de Desenvolupament Sostenible post-2030; i els ecosistemes de la cultura.
L'Àgora Cívica integrarà l'11a Trobada Cultura i Ciutadania, un programa del Ministeri de Cultura que promou la participació ciutadana i els drets culturals; a més de les jornades Culturopolis, sobre la dimensió cultural dels drets humans; i l'Àgora en Xarxa, que recollirà iniciatives independents.
També tindran un paper destacat els governs locals de tot el món, amb la col·laboració amb Ciutats i Governs Locals Units (CGLU): com a membre d'aquesta xarxa, Barcelona acollirà la 6a Cimera de Cultura de la CGLU, que posarà en valor el paper de les ciutats en el lideratge de polítiques culturals transformadores.