L'Agència Tributària intervé roba i accessoris falsificats valorats en 1,4 milions a Girona

Decomissen 8.980 articles després d'inspeccionar 3 establiments

GIRONA, 11 març (EUROPA PRESS) -

Vigilància Duanera de l'Agència Tributària ha intervingut en el marc de l'operació Victòria un total de 8.980 productes falsificats valorats en 1.436.800 euros al Portús (Girona), segons ha informat l'agència en un comunicat aquest dimarts.

L'operació es va desenvolupar el 25 de febrer, quan uns funcionaris de Vigilància Duanera van inspeccionar tres establiments comercials que tenien una part oberta al públic i mostradors on hi havia mercaderia de marques blanques, excepte un nombre reduït de sabatilles, samarretes i bosses.

PORTES OCULTES

Després de fer una anàlisi, van localitzar a cada botiga diferents portes camuflades com si fossin parets o miralls que donaven accés a magatzems ocults plens de peces falsificades; un accedia a una altra botiga completa amb prestatgeries plenes de peces esportives, calçat, cinturons i perfums.

En total han intervingut 8.980 productes, entre els quals hi ha sabatilles, roba esportiva, abrics, bosses, moneders, cinturons, perfums i ulleres, a més de caixes i logos que encara no s'havien utilitzat, per un valor aproximat d'1.436.800 euros.

A més a més, els agents van prendre declaració com a investigats als tres administradors dels establiments comercials.