L'Agência Mural del Brasil guanya el premi Internacional Amic Mitjans de Proximitat

El jurat valora la seva cobertura "més enllà dels clixés de la violència"

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

El mitjà Agência Mural de Sao Paulo (Brasil) ha guanyat el premi Internacional Amic Mitjans de Proximitat, que atorga l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), en la categoria Internacional.

El jurat valora el retrat dels barris de Sao Paulo "més enllà dels clixés de la violència", amb una visió interna, i dels programes d'ajuda social, informa l'Amic en un comunicat aquest dimecres.

Ha tingut en compte que una de les seves últimes iniciatives és haver creat una xarxa social pròpia, 'Spaces', que vol "revolucionar" la manera en què les persones es connecten oferint una xarxa social local i impulsada per la comunitat.

El guardó s'atorgarà durant l'acte de lliurament del Premi Internacional Amic Mitjans de Proximitat, l'1 d'abril, al Paranimf de la Universitat de Barcelona: recollirà el premi i explicarà el seu model la cofundadora i directora executiva d'Agência Mural, Izabela Moi.

FINALISTES EN LA CATEGORIA INTERNACIONAL

La xarxa de mitjans de comunicació local Village Media d'Ontario (Canadà), que opera 25 llocs web de notícies locals i col·labora amb 148 més, ha resultat finalista en la categoria Internacional per gestionar de manera "eficient" un ampli nombre de publicacions, i també per la seva plataforma Villager per a editors, lectors i anunciants.

El segon finalista ha estat Rough Draft Atlanta, una empresa de mitjans "hiperlocal" a l'àrea metropolitana d'Atlanta (EUA): el jurat ha tingut en compte la diversitat de revistes que publica, amb una circulació mensual de 100.000 exemplars, i les diverses àrees que abasta.

GALA DE LLIURAMENT

La gala de lliurament de premis es convertirà en una jornada per analitzar les "principals novetats" de la premsa de proximitat gràcies a l'exposició que faran els guanyadors de les categories Internacional, Europea i En Català.

També comptarà amb les ponències del professor titular de la Universitat de Göteborg (Suècia) i director de Nordicom i de l'experta en estratègia i avaluació d'impacte en mitjans i comunicació Lindsay Green-Barber.