L'agència literària Sandra Bruna compleix 25 anys: "Els canvis en el sector han estat enormes"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Compta amb 170 autors
BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -
L'agència literària Sandra Bruna ha complert 25 anys de trajectòria, representa en l'actualitat a uns 170 autors i ha posat en marxa eines per a l'acompanyament d'escriptors: "Els canvis en el sector han estat enormes", ha dit la seva fundadora.
Sandra Bruna ha explicat a Europa Press que va començar a treballar en el sector juntament amb l'agent Mercedes Casanova, amb la qual va estar 10 anys, i que posteriorment, el 2001, va decidir emprendre obrint Sandra Bruna Agencia Literària.
"Abans els manuscrits els portaves enquadernats a Correus; ara s'envien amb un clic", ha bromejat sobre els canvis tecnològics en el sector.
Ha subratllat que la figura de l'agent literari és poc visible, es coneix l'autor i l'editorial, però no tant a la persona que està en el mitjà que exerceix "de pont, d'intermediari, que està en les negociacions".
IA
Ha explicat que en el seu model l'agent té ara "molta més implicació", no es limita a posar en contacte i signar el contracte, sinó que està present en tot el procés per poder donar la seva opinió, una cosa que abans era inaudita.
Preguntada sobre l'impacte de la intel·ligència artificial (IA), ha afirmat que per sort ara es pot detectar els manuscrits que li arriben escrits ajudats per ella, però que és una tecnologia que evoluciona i que s'ha de regular, que "pot servir per a coses bones, però s'ha d'anar amb compte".
AUTORS
L'agència té un catàleg d'uns 170 autors entre els quals figuren Alejandro Colomes, Maria Barbal, Francesc Miralles i Nadia Ghoulad (en els seus inicis també va estar Ildefons Falcones), al que suma fer de coagencia per a autors estrangers com ha estat el cas del fenomen Rebecca Yarros.
Bruna ha dit que l'agent literari és el primer graó de lectura i ha d'estar atent a allò que funciona en altres mercats, principalment el nordamericà que segueix marcant la tendència, per anar una mica per davant.
La fundadora de l'agència ha assegurat que reben uns 50 manuscrits mensuals, un volum molt alt, i ha explicat que han posat en marxa Bruna Talent, un servei de pagament que ofereix un informe de lectura per als autors que està funcionant "molt bé".
Bruna ha dit que si l'informe de lectura és positiu, ho valoren en l'agència per a la seva representació, però que si finalment no cristal·litza, és un instrument que permet a l'autor tenir una eina de presentació en el seu camí dins del món editorial.