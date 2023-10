L'Agència Catalana de la Joventut crea el Premi Carnet Jove de Còmic

BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana de la Joventut (ACJ) ha creat el Premi Carnet Jove de Còmic amb l'objectiu d'"acostar els joves dibuixants i guionistes de vinyetes al món professional del còmic".

El guanyador o guanyadors --ja que la proposta es pot presentar individualment o en coautoria-- publicarà un còmic en català d'entre 56 i 108 pàgines amb l'editorial Norma Editorial i rebrà 8.000 euros, informa la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.

La convocatòria és des d'aquest dilluns fins al 12 de desembre, i hi poden presentar propostes els titulars del Carnet Jove d'entre 16 i 31 anys.

S'ha d'entregar una sinopsi de la història, una descripció dels personatges principals i quatre pàgines del còmic ja acabades, i se'n valorarà l'originalitat i la qualitat lingüística, del guió, dels dibuixos i dels personatges, entre d'altres.

Per resoldre els possibles dubtes dels que hi vulguin participar, s'ha programat una xerrada en línia a la pàgina web del Carnet Jove per a aquest dimecres a les 19 hores, en la qual s'explicaran més detalls.