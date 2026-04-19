L'Agència Catalana del Consum imposa 7 sancions a entitats que comercialitzen hipoteques inverses

BARCELONA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana del Consum de la Generalitat va imposar 7 sancions els anys 2024 i 2025 a entitats que comercialitzen hipoteques inverses, per un import global d'uns 160.000 euros, informen fonts de l'organisme a Europa Press.
Segons ha publicat 3Cat aquest diumenge, es van fer controls a 9 entitats bancàries i empreses asseguradores, i 7 d'elles van ser sancionades.
Fonts de Consum han explicat a Europa Press que les sancionen per clàusules abusives en els contractes; o perquè la documentació i informació als consumidors no és suficient ni transparent; o per la negativa a donar dades al personal inspector de consum.
Les sancions parteixen de controls de l'Agència perquè les hipoteques inverses són un producte financer relativament nou dirigit a un col·lectiu especialment protegit per la Llei del Codi de consum de Catalunya, "com són les persones grans".
La inspecció de consum va fer controls per garantir que la informació i la documentació que es facilita als consumidors en aquestes contractacions es pogués entendre i fos "transparent, suficient i veraç".