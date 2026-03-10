L'Agencia Balcells recorda a Bryce Echenique, "meravellós comptador d'històries"

Planeta destaca "la seva ironia, tendresa i llegat literari"
BARCELONA, 10 març (EUROPA PRESS) -
L'Agencia Balcells ha recordat aquest dimarts a l'escriptor peruà Alfredo Bryce Echenique, mort als 87 anys, i ho ha definit com un "narrador magistral i meravellós comptador d'històries".
En un post a la xarxa X recollit per Europa Press, l'agència literària ha expressat la tristesa per la mort de "un gran amic i un dels grans escriptors hispanoamericans de tots els temps".
Referent de la generació post-boom de la narrativa llatinoamericana, és autor d'obres com 'Un mundo para Julius', novel·la amb la qual va obtenir el Premio Nacional de Literatura de Perú, 'La vida exagerada de Martín Romaña' i 'El huerto de mi amada', guardonada amb el Premi Planeta en 2002.
Precisament, l'Editorial Planeta ha afirmat que "la seva ironia, la seva tendresa i el seu llegat literari queden gravats per sempre en el llegat d'aquesta casa".
"Bon viatge, mestre de la nostàlgia", ha conclòs l'editorial en un post en X recollit per Europa Press.