L'afluència del riu Tajo al seu pas per Talavera esfondra part del pont romà

TOLEDO 23 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha informat aquest diumenge a la matinada que el cabal del riu Tajo al seu pas per la ciutat, que ja podria superar els 1.000 metres cúbics per segon (m3/s), ha esfondrat part del pont romà, el més antic de la ciutat.

"Aquesta nit és un dia terrible per a la història de Talavera. Una part del nostre pont vell o 'romà' s'acaba d'esfondrar. Una afluència d'aigua terrible per a la ciutat. Gràcies que el vam tancar per al pas ciutadà. Avui el meu cor com a alcalde pateix per aquesta pèrdua patrimonial", ha dit el regidor en el seu compte d'X.

L'alcalde ha compartit un vídeo en què s'observa com un dels arcs del pont es desploma a causa de l'intens corrent del riu.

En resposta a la publicació de José Julián Gregorio, el president del PP a Castella-la Manxa, Paco Núñez, ha lamentat els fets: "Molts ànims per a Talavera de Reina. Sens dubte és una pèrdua dolorosa per a la ciutat i la seva història. La preocupació és màxima ara mateix. Mantinc contacte permanent amb l'alcalde al qual transmeto tot el nostre suport i col·laboració per a ell i els seus veí".

El pont romà --tradicionalment conegut com Pont Vell o de Santa Catalina-- és el més antic de Talavera sobre el riu Tajo. Amb un origen romà, la seva construcció es va reprendre a finals del segle XV sota la direcció del fra Pedro de los Molinos, i es va mantenir en gran part el seu aspecte actual. Al llarg dels segles, ha estat objecte de diverses restauracions, la més recent el 2002, segons explica l'Oficina de Turisme de la ciutat.

Prèviament a aquesta incidència, l'alcalde va actualitzar la situació del riu al seu pas per la ciutat i va dir que el cabal podria superar ja els 1.000 m3/s, en el que ha qualificat com una "afluència històrica".

Per la seva banda, la delegada del Govern central, Milagros Tolón, va assenyalar que en aquesta situació d'emergència cal anar "minut a minut", destacant que l'objectiu és prestar "la màxima seguretat" als ciutadans.