L'Affac s'oposa a la continuïtat del val escolar i demana destinar els recursos a les escoles

BARCELONA 11 abr. (EUROPA PRESS) -

Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) s'han oposat a que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat doni continuïtat per tercer any al val escolar de 60 euros per al curs 2025-2026, i han demanat destinar els recursos directament a les escoles.

En un comunicat aquest divendres, han assenyalat que tot i que la Conselleria facilita dades sobre el nombre de vals utilitzats en les edicions anteriors, "no s'ha anat més enllà per avaluar l'impacte real d'aquesta mesura a l'hora d'alleugerir la pressió econòmica que suposa l'inici de curs per a moltes famílies".

Creuen que la mesura "no ha servit per reduir la quota de material escolar que cobren els centres educatius a les famílies, ja que molts la continuen cobrant igualment", i a més adverteixen que l'ajuda es distribueix sense considerar ni la renda familiar ni les diferències en les quotes de material que paguen les famílies.

En aquest sentit, retreuen que el val escolar està lluny de reduir les desigualtats econòmiques ja que les accentua, diuen textualment, i que "funciona més aviat com un xec de consum que beneficia les grans superfícies comercials".

Finalment, han demanat al Govern que replantegi aquesta iniciativa i destini la partida directament als centres educatius públics "per garantir que tots els nens es puguin beneficiar d'una política realment orientada a reduir la despesa escolar".