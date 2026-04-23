L'Affac rebutja el pla pilot de la Generalitat d'introduir mossos a les escoles

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) ha rebutjat el projecte de la Generalitat d'introduir la figura d'un agent dels Mossos d'Esquadra als centres educatius de les zones de l'Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), l'Alta Ribargorça-Vall d'Aran i Tàrrega (Lleida) i a dos centres del Prat de Llobregat i Sabadell (Barcelona).
En un comunicat, ho considera "profundament desencertat i allunyat de les necessitats reals dels centres educatius catalans" i subratlla que les forces de seguretat tenen com a funció l'exercici de l'autoritat i la força i no l'acompanyament educatiu ni la construcció de convivència.
Ha afirmat que el que necessiten els centres són "recursos estables, professionals especialitzats i polítiques valentes de reducció de desigualtats, i no una resposta de seguretat".