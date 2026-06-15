L'Affac demana replantejar el model de val escolar i destinar els recursos als centres públics

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) ha demanat a la Generalitat replantejar la mesura del val escolar i destinar els recursos econòmics que s'assignen directament als centres educatius públics, i ha dit que "no ha demostrat la seva eficàcia per reduir les desigualtats ni per alleugerir la despesa educativa" de les famílies.
En un comunicat, la seva directora, Lidón Gasull, ha criticat que la mesura, que tornarà a ser de 60 euros per a les famílies de l'alumnat que cursa educació primària, secundària obligatòria i cicles formatius de grau bàsics als centres públics o concertats, no disposa d'indicadors per "avaluar fins a quin punt aquesta mesura contribueix a alleugerir l'esforç econòmic que comporta l'inici de curs a les famílies".
"Com no es tracta d'una mesura orientada a reforçar l'escola pública ni dirigida específicament a les famílies amb més dificultats econòmiques, el val escolar pot acabar accentuant desigualtats", ha subratllat Gasull.
L'Affac ha assegurat que la mesura no ha servit per reduir la quota de material escolar que cobren els centres educatius a les famílies, ja que molts la continuen cobrant: "El model és més proper a un xec de consum que no a un ajut directe a les famílies", ha sostingut.
Ha dit que com a alternativa el Govern permet que les famílies el cedeixin voluntàriament als centres o les AFA, sempre que estiguin registrades com a establiment comercial, una opció que l'Affac creu que "complica la gestió del val i trasllada la responsabilitat d'una política pública redistributiva a les famílies i les AFA".