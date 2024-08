L'AESAN llança una alerta per la presència de 'Salmonella' en un fuet distribuït en diverses comunitats autònomes

MADRID, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha llançat una alerta per la presència de 'Salmonel·la' en un fuet de la marca BonArea, que ha estat distribuït per les comunitats autònomes d'Aragó, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Madrid, La Rioja i Navarra, encara que no és descartable que puguin existir unitats en altres comunitats autònomes.

En concret, es tracta del 'Fuet Ibèric Extra' de la marca BonArea i que compta amb el nombre de lot 6170199. La data de consum preferent és el 15/10/2024 i el pes de la unitat és de 180 grams.

L'AESAN ha estat informada per la comunitat autònoma de Catalunya mitjançant el Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), amb l'objecte que es verifiqui la retirada del producte afectat dels canals de comercialització.

En aquest sentit, l'empresa ha contactat amb els clients i ha procedit a la retirada del producte de la venda.

L'AESAN recomana a les persones que tinguin al seu domicili el producte afectat per aquesta alerta que s'abstinguin de consumir-lo. En el cas d'haver consumit algun producte del lot i presentar alguna simptomatologia compatible amb salmonel·losis (principalment diarrea o vòmits acompanyats de febre i mal de cap), l'AESAN recomana acudir a un centre de salut.