L'Aeroport de Barcelona recupera gradualment l'operativa després de cancel·lar 30 vols per les pluges

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
L'Aeroport de Barcelona recupera progressivament la seva operativa aquest dimecres després d'haver cancel·lat 30 vols a causa de les fortes pluges a Catalunya.
Aena ha informat en un missatge a 'X' que dos vols s'han hagut de desviar a Madrid per les condicions meteorològiques i que es regula l'operativa per mantenir la separació necessària entre aeronaus.
Informen que la millora progressiva està condicionada per l'evolució de les tempestes.