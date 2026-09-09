Publicat 09/09/2026 09:41

L'Aeroport de Barcelona recupera gradualment l'operativa després de cancel·lar 30 vols per les pluges

Archivo - Arxivo - Un panell de l'Aeroport de Barcelona en una imatge d'arxiu.
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -

L'Aeroport de Barcelona recupera progressivament la seva operativa aquest dimecres després d'haver cancel·lat 30 vols a causa de les fortes pluges a Catalunya.

Aena ha informat en un missatge a 'X' que dos vols s'han hagut de desviar a Madrid per les condicions meteorològiques i que es regula l'operativa per mantenir la separació necessària entre aeronaus.

Informen que la millora progressiva està condicionada per l'evolució de les tempestes.

Contador

Contingut patrocinat