L'Aemet rebaixa la situació de pluges a Eivissa i Formentera en decretar l'alerta taronja

EIVISSA 30 set. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a les Balears ha rebaixat aquest dimarts a les 16.00 hores l'alerta a Eivissa en decretar l'alerta taronja a les Pitiüses.
Segons ha informat a través de les xarxes socials, es mantenen actius els avisos a les Balears per pluges.
Precisament, l'Ajuntament d'Eivissa ha traslladat a les famílies que ja poden anar als centres escolars per recollir els seus fills. No obstant això, ha recomanat fer-ho a peu sempre que sigui possible i extremar les precaucions en cas d'haver d'agafar el cotxe.