L'AECC de Barcelona recapta 336.000 euros en la seva Nit Solidària Contra el Càncer

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Contra el Càncer a Barcelona ha aconseguit una recaptació provisional de 336.000 euros en la Nit Solidària Contra el Càncer, segons ha anunciat l'entitat en un comunicat.
L'esdeveniment s'ha celebrat aquest dijous al Poble Espanyol de Barcelona, amb l'assistència de més de 700 persones i la participació d'autoritats, personalitats del món social i cultural i representants de la societat civil.
Els fons recaptats es destinaran íntegrament al finançament de projectes d'investigació contra el càncer i a programes de suport a pacients i familiars.
La gala ha combinat un sopar solidari amb intervencions institucionals i continguts audiovisuals i, un dels moments més destacats ha estat la subhasta de dues litografies de l'artista Jaume Plensa, que se sumarà al que s'ha recaptat.
A l'esdeveniment han assistit el president del Parlament, Josep Rull, la segona tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, així com diputats del Parlament i regidors de diverses formacions polítiques.