L'AEB exigeix a Educació introduir el castellà en la retolació després de la sentència del TS

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) ha exigit a la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat que executi la sentència del Tribunal Suprem (TS), modifiqui les instruccions i directrius sobre els projectes lingüístics i introdueixi el castellà en la retolació dels centres educatius sostinguts amb fons públics (escoles públiques i concertades).
En un comunicat d'aquest dilluns, l'AEB creu que la sentència del TS "deslegitima el conjunt d'una política que ha pretès construir als centres educatius de Catalunya un ecosistema en què el castellà, llengua oficial de l'Estat i llengua habitual de la meitat dels catalans, quedés esborrat".
Recorda que la Generalitat, en l'escrit d'oposició al recurs, "va admetre que l'estimació suposaria haver de canviar la retolació dels 5.433 centres docents existents a Catalunya", i insisteix que la conseqüència d'aquesta sentència és la modificació de la retolació dels centres per donar cabuda al castellà.