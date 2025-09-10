L'AEB diu que el TSJC obliga a garantir "una presència real" del castellà a l'escola

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
L'Associació per una Escola Bilingüe (AEB) ha assegurat que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el decret de règim lingüístic educatiu català obliga la Generalitat a "garantir una presència real i efectiva del castellà com a llengua vehicular, no limitada al seu ensenyament com a matèria, i a respectar el principi d'equilibri" amb el català.
En un comunicat, l'AEB assenyala que la resolució judicial és "una garrotada a l'intent de la Generalitat d'excloure el castellà com a llengua vehicular".
Ha afirmat que es "confirma el que l'AEB fa anys que denuncia: el model educatiu català és contrari a la Constitució, a l'Estatut i a la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem".
Ha dit que el castellà també ha de ser llengua vehicular en l'ensenyament, "no només una assignatura i els centres educatius no poden imposar projectes lingüístics monolingües en català".
L'AEB ha subratllat que la Generalitat ha de garantir "un equilibri real i efectiu entre les dues llengües oficials, perquè tots els alumnes surtin de l'escola dominant tant el castellà com el català".
L'associació considera que els projectes lingüístics dels centres públics i concertats s'hauran d'adaptar a la sentència, garantint que el castellà es faci servir com a "llengua d'aprenentatge en matèries curriculars i no quedi reduït a un paper marginal".