L'AEB celebra la suspensió del decret lingüístic educatiu català que "exclou" el castellà

Creuen que el decret reforça "encara més una escola monolingüe en català"



BARCELONA, 5 jul. (EUROPA PRESS) -

L'Assemblea per a una Escola Bilingüe (AEB) ha celebrat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi decidit aquest divendres suspendre cautelarment el Decret del règim lingüístic del sistema educatiu català, ja que creuen que "exclou" el castellà de les aules i que es vulneren drets dels alumnes.

En roda de premsa, la presidenta de l'AEB, Ana Losada, ha recordat que ells mateixos van recórrer el decret i ha criticat que la consellera d'Educació de la Generalitat, Anna Simó, "torni a utilitzar adjectius per defensar aquest decret, com que vol blindar el model d'escola catalana".

"Per aquesta via no poden seguir, perquè els tribunals han dit clarament que aquest decret té aspectes de ser inconstitucional, de vulnerar drets fonamentals i per això suspèn la seva aplicació", ha reivindicat.

Per a Losada, aquest decret el que fa és "reforçar encara més una escola monolingüe en català i intentar impedir que les famílies acudeixin als tribunals per demanar un augment de la presència de l'espanyol".

Ha afegit que tots els projectes lingüístics de les escoles catalanes no garanteixen la presència del castellà i "ni tan sols atenen la realitat sociolingüística del centre" educatiu, i reclama a la consellera que posi remei a altres problemes, com els mals resultats educatius que es van veure en l'informe PISA de 2022.

A més, Losada ha lamentat que des de fa dos o tres anys es produeix "un assetjament continu al professorat i als alumnes, als quals se'ls impedeix parlar en castellà dins de les aules, fora de les aules, en els passadissos o en la seva estona d'oci".

"CRÒNICA D'UNA MORT ANUNCIADA"

El vocal i un dels redactors del recurs que va presentar l'AEB, José Domingo, creu que el decret "era la crònica d'una mort anunciada", i ha recordat que un dels motius per presentar el recurs va ser la vulneració del principi d'igualtat i no discriminació i el dret a l'educació.

També van al·legar que el moment en el qual es va aprovar el decret el Govern estava en funcions, ja que, segons afirma, va ser "una aprovació atropellada i maldestra que denota un nerviosisme per part de la Generalitat".

Per a ell, el model lingüístic ha de ser de conjunció lingüística i no d'immersió lingüística: "No poden tractar d'enformar la societat catalana a un model monolingüe a l'escola".