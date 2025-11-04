L'advocat de Vilanova de Sixena (Osca) visita el MNAC amb uns tècnics per avaluar les pintures

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'advocat de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena (Osca), Jorge Español, s'ha presentat aquest dimarts al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), amb dos tècnics i dos integrants de l'empresa italiana Laboratorio Diagnostica per il Restauro e la Conservazione.
Segons han informat a Europa Press fonts del MNAC, la visita s'està desenvolupant amb professionalitat i "normalitat absoluta", i han assenyalat que les sales 16 i 17 on hi ha les obres de Sixena estaran tancades al públic mentre treballin els tècnics.
El MNAC ha presentat un recurs de reposició a la jutgessa en el qual s'oposa a que els tècnics del museu siguin interrogats i accedir a les reserves, tal com sol·licitava l'advocat, i que està pendent de la decisió del jutjat.
En el recurs, el MNAC afirma que l'objecte del procediment són les pintures situades a les sales 16 i 17 i veu "fora del perímetre de la legalitat processal" que l'advocat vegi unes pintures diferents.
Així mateix, considera que no existeix cap precepte en la llei d'enjudiciament civil que "permeti al jutjat autoritzar una de les parts intervinents en el procés a anar, per si sola, a la seu del tribunal i, sense presència judicial, interrogar uns tècnics".